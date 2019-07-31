شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة هذا الأسبوع..ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، وحيداً بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، لأول مرة هذا الأسبوع، مدفوعاً بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان وحديد عز، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.124 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 151.3 مليون ورقة مالية بقيمة 625.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.8 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.31% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.3%، والعرب على 7.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.87% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.12%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 15.6 مليون جنيه، 38.3 مليون جنيه، 37.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 1.7 مليون جنيه، 525 ألف جنيه، 89.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 13392 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1950 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 16309 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 520 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1347 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند عند مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 89 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.