شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن عقد الدورة الـ16 لمعرض (الصين-آسيان) 20 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء)، اليوم الأربعاء، انعقاد الدورة الـ16 لمعرض الصين-آسيان فى مدينة ناننينغ عاصمة منطقة قوانغشى ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوب غربى الصين فى الفترة بين 20 و23 سبتمبر المقبل.

وقال مساعد وزير التجارة الصينى "لى تشنغ قانغ" -فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الصينية (بكين)- إن الدورة الـ16 من معرض الصين-آسيان ستعقد هذا العام تحت عنوان "بناء الحزام والطريق، تحقيق رؤيتنا لمجتمع مصير مشترك،" وستكون إندونيسيا ضيف الشرف فى هذا المعرض، مؤكدا أن التعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أصبح على المسار السريع مع زيادة حجم التجارة والتقدم فى التكامل الاقتصادى الإقليمي.

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وأضاف قانغ أن الصين أصبحت أكبر شريك تجارى بالنسبة لآسيان خلال عشرة أعوام على التوالي، بينما أصبحت آسيان ثانى أكبر شريك تجارى بالنسبة للصين فى النصف الأول من عام 2019، حيث ارتفعت التجارة الثنائية بنسبة 4.2% على أساس سنوى لتصل إلى 291.85 مليار دولار فى النصف الأول من العام الحالي.

وتابع قانغ أن الصين لا تسعى إلى فائض تجارى ومستعدة لاستيراد المزيد من السلع من دول آسيان، وأن بلاده تعتزم العمل مع دول آسيان لدعم التوسع التجارى والاستثمارى وتعزيز التعاون التكنولوجى فى منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان وتحسين تيسير التجارة والاستثمار، سيما وأن الاستثمار بين الجانبين شهد نموًا جيدًا ليصل إلى 205.71 مليار دولار بنهاية العام الماضي.