تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 7 قطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحاً 3.61 نقطة ليغلق عند مستوى 6116.66 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحاً 9.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6744.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.18% خاسراً 8.7 نقطة ليغلق عند مستوى 4881.61 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 247.5 مليون سهم بقيمة 40.3 مليون دينار كويتى عبر 8657 صفقة.
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.50%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاعى الاتصالات والعقار بنسبة 0.28%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%.
وجاء سهم "العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 27%، أعقبه المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 13.70%، ثم إعادة التأمين الكويتية بنسبة 9.72%، فيما تصدر سهم "مجموعة الرأى الإعلامية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.83% ثم منازل القابضة بنسبة 5.69%، ثم شركة أعيان العقارية بنسبة 3.34%.
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