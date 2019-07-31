"المصرية للمنتجعات السياحية" يتصدر مشتريات مجالس إدارات البورصة المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت تعاملات مجالس إدارات الشركات بالبورصة المصرية، إذ اشترت مجالس إدارات المصرية للمنتجعات السياحية 3.4 مليون سهم، وبالم هيلز للتعمير 500 ألف سهم، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى 383 ألف سهم.
واشترت مجموعة مرتبطة لذات الشركة 162 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة المصرية للدواجن 2500 سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للمحاصيل الزراعية 400 ألف سهم.
أما إدارة البنك التجارى الدولى باع 2500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 28 ألف سهم.
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