شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الإحصاء: نمو إيرادات السياحة التركية 13.2% فى الربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركى اليوم الأربعاء، أن إيرادات السياحة التركية ارتفعت 13.2% على أساس سنوى فى الربع الثانى من العام الحالي، لتصل إلى 7.97 مليار دولار.

وأظهرت بيانات سابقة أن إيرادات السياحة زادت 4.6 % على أساس سنوى فى الربع الأول إلى 4.63 مليار دولار.