شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الإحصاء: نمو إيرادات السياحة التركية 13.2% فى الربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركى اليوم الأربعاء، أن إيرادات السياحة التركية ارتفعت 13.2% على أساس سنوى فى الربع الثانى من العام الحالي، لتصل إلى 7.97 مليار دولار.
وأظهرت بيانات سابقة أن إيرادات السياحة زادت 4.6 % على أساس سنوى فى الربع الأول إلى 4.63 مليار دولار.
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