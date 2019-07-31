شكرا لقرائتكم خبر عن معرض Big 5 construct Egypt يستضيف شركات القطاع العقاري من 20 دولة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء المصري، تستضيف النسخة الثانية من معرض The Big 5 construct Egypt، عددا من الشركات المتخصصة فى قطاع البناء والتشييد من نحو 20 دولة حول العالم منها ألمانيا، اليونان، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، كندا، مصر، الإمارات، السعودية، والمملكة المتحدة، ليشاركوا في أبرز معرض فى قطاع التشييد والبناء في مصر، والذي سيقام فى الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر القادم بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

وقال إدوارد جيمس مدير المحتوى والتحليل في MEED Projects، أن النمو السريع لمشروعات الإنشاء وتطوير البنية التحتية والبناء في مصر، يساهم في جذب المزيد من الإستثمارات في قطاع البناء المحلي من قبل الشركات المصرية والدولية، حيث يوجد حالياً أكثر من 300 مليار دولار مشاريع في طور الإعداد.

وفي ورقة بحثية أجراها معرض The Big 5 Construct Egypt، قدم جيمس للمتخصصين في هذا القطاع تحليلاً مفصلاً عن صناعة البناء في مصر، حيث استفاد السوق المصري من النمو الإقتصادي العام الماضي بنسبة 5%، حيث تم منح مشروعات عقارية تقدر بأكثر من 20 مليار دولار ومشروعات تطوير البنية التحتية المدنية بأكثر 50 مليار دولار على مدار العامين الماضيين. وفي عام 2018، سجلت قيمة العقود الممنوحة أكثر من 33 مليار دولار.

وصرح روني الحداد، مدير فعاليات معرض The Big 5 Construct Egypt، أنه ينعقد هذا الحدث تحت شعار" جلب عالم البناء إلى مصر: ابتكار المنتجات - تبادل المعرفة - التواصل "، وهو ما يخدم أهداف التنمية الاستراتيجية لمصر ورؤيتها لعام 2030.

وعن مشاركة شركة BASF فى المعرض الرائد لصناعة البناء والتشييد في مصر، والتي تعد أكبر منتج للكيماويات في العالم، قال عماد عصام، المدير التنفيذي للشركة فى مصر، نحن فخورون للغاية بكونهم جزءًا من العديد من مشاريع البناء الوطنية التي ستشكل مستقبل مصروالتي تشمل أنفاق الإسماعيلية، العاصمة الإدارية الجديدة، وجسر روض الفرج. وأكد أن الشركة ستشارك في النسخة الثانية للمعرض، فضلًا عن مشاركتهم العام الماضي.

وقال فاروق أحمد ماننجيرا، مدير عام شركة الوصيف السعودية، هذه هي المرة الأولى لنا في المشاركة في فعاليات إفريقيا، ومع برنامج البناء والتطوير في مصر، نشعر أنها فرصة جيدة لشركة الوصيف للصناعات لإنشاء مجموعة منتجاتها في مصر.

وأوضح يوسف سامي سمعان، المدير التنفيذي للعمليات بشركة Lift Mart، الاماراتية، أن المجموعة تستعرض حلولها الواسعة من باقة المصاعد والسلالم المتحركة في معرض The Big 5 Construct Egypt 2019.

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وأعلن شريف عبد الحليم، المدير العام لشركة بريمير المصرية المتخصصة في تصميمات الديكور المنزلي، أن بريميير ستعرض أرضيات HDF ، والخشب المصمم هندسيًا، وتكسية الجدران، والسلالم، وخدمات التصميم الداخلي، وذلك بأعلى المستويات من الجودة بأسعار تنافسية.

وفقًا لمحمد حسين، أخصائي الاتصالات التسويقية في شركة قنديل للصلب، ان الفرص التجارية ضخمة جدا أمام نمو قطاع الإنشاءات فى مصر والصناعات الهندسية ذات الصلة مثل الكابلات الكهربائية والألواح الشمسية والسلع البيضاء. وأضاف أن شركة قنديل للصلب ستعرض مجموعة واسعة من منتجات الصلب المسطح فيThe Big 5 Construct Egypt .

وتنظم شركة dmg events المعرض بالتعاون مع شركة ACG-ITF، أكبر منظم للمعارض الدولية في مصر. ويطلق معرض The Big 5 Construct Egypt قطاعات جديدة مخصصة لطرح منتجات البناء والتشييد، والتي تشمل النوافذ والأبواب والواجهات والخرسانة وعمل السقالات وأنظمة وخدمات البنية التحتية. هذا وسيتم طرح HVAC-R Egypt للمرة الأولى بجانب خدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية وأدوات ومواد البناء، بالإضافة إلى تصميمات البناء الداخلية والتشطيبات والأجهزة والملحقات وتقنيات البناء والابتكار. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم أكثر من 50 حلقة دراسية تعليمية معتمدة من CPD مجانًا للمهنيين الذين يحضرون النسخة الجديدة من المعرض هذا العام، وذلك بهدف دعم تطوير قطاع البناء والتشييد المصري.

يقام المعرض برعاية Sphinx Glass في الفترة من 2-4 سبتمبر في مركز المعارض الدولية بالقاهرة.

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