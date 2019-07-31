شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم: انخفاض ربحية الشركة 350% بسبب انخفاض سعر المعدن عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن المؤشرات المالية عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، وبلغ حجم الإيرادات 12.2 مليار جنيه مقابل 13.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض 11%، وبلغ صافى الخسارة بعد الضريبة من 559 مليون جنيه إلى 2.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 353%.

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وأرجعت شركة مصر للألومنيوم، فى بيان آخر منفصل للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، انخفاض الربحية 353% إلى، أولا، ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى خلال الفترة من يوليو لعام 2018 حتى 30 يونيو لعام 2019، ثانيا، انخفاض السعر الأساسى للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن خلال الفترة المماثلة، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار.