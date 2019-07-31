شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف في أرباح "أرامكس" إلى 123 مليون درهم بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة أرامكس، المعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 0.73% خلال الربع الثاني من العام 2019.

وأشارت الشركة في بيان لسوق "دبي" المالي، إلى تحقيقها صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم بلغ 123.2 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 122.3 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

ووفقاً للبيان، بلغ ربح الشركة من العمليات الجارية إلى 124.2 مليون درهم، مقابل ربح من العمليات الجارية بلغ 129.8 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

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وأظهرت البيانات، نمو إيرادات أرامكس خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 4%، لتصل إلى 1.3 مليار درهم، مُقابل إيرادات بلغت 1.2 مليار درهم بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، ارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 233.4 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 241.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 109.1 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 112 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.