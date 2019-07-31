شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الخدمات الأرضية" تُوصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الخدمات الأرضية، بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 188 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن هذا التوزيع سيكون على إجمالي عدد الأسهم القائمة البالغة 188 مليون سهم، بحصة للسهم الواحد تبلغ 1 ريال، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس المُقبل، على أن يتم التوزيع يوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر المُقبل.

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وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 150.4 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. بالإضافة إلى توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2018 بقيمة 244.4 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 123.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 112.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك ارتفعت أرباح الشركة إلى 228 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 219.4 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام الماضي.