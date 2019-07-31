شكرا لقرائتكم خبر عن تُحول "صناعات كهربائية" للخسارة بالربع الثاني لانخفاض مبيعات المنتجات ذات الربحية الأعلى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الصناعات الكهربائية، المعلنة اليوم الأربعاء، تحولها لتسجيل الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 1.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر بالربع الثاني من العام الجاري إلى انخفاض مبيعات المنتجات ذات الربحية الأعلى، بالإضافة إلى انخفاض الطلب من قبل أحد العملاء الرئيسيين لأحد المنتجات الأساسية مما تسبب في انخفاض أسعار البيع وهامش الربح بسبب المنافسة.

وتراجعت الإيرادات إلى 154.5 مليون ريال، مُقابل إيرادات بلغت 156.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2018.

وفي المُقابل، ارتفعت المصروفات العمومية والادارية بمبلغ 1.1 مليون ريال حيث تم قيد مكافأت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018 بالكامل خلال النصف الثانى من العام.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 5.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح 12.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 4.2 مليون ريال بالربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 11 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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