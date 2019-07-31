شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دخل العمولات تقود أرباح بنك "الأهلي التجاري" للارتفاع 24% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية غير المدققة للبنك الأهلي التجاري، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 24% خلال العام الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقال البنك، في بيان منشور على موقع السوق، إنه حقق صافي أرباح بلغ 2.7 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 2.2 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 3.7 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 3.6 مليار ريال خلال الربع المقابل.

ويعود الارتفاع في دخل العمليات إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل من تحويل عملات أجنبية ودخل الاستثمارات كما انخفضت مصاريف العمليات الأخرى.

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وفي المُقابل، انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1.9% ويعود ذلك إلى انخفاض مخصص خسائر التمويل ومخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات كما انخفضت الايجارات ومصاريف المباني, ورواتب ومصاريف الموظفين، فيما ارتفع استهلاك/إطفاء ممتلكات ومعدات وبرامج و المصروفات العمومية و الإدارية الأخرى.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 5.5 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 4.8 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2018.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 3.2 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 3 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018. وفي البيانات المعلنة اليوم عدل البنك أرباح الربع الأول إلى 2.77 مليار ريال.

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