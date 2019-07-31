شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تصعد بأرباح "متطورة" 16% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة السعودية للصناعات المتطورة، المعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 16.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 16.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 14.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع الإيرادات بسبب إرتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وإرتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة وإرتفاع الإيرادات الأخرى, على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وإرتفاع تكاليف التمويل وإرتفاع الزكاة التقديرية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 26.12 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 21.2 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 20.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 18.3 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 12.3%.

وتجدر الإشارة بأن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.13 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 4.35 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

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