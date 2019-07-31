شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دخل العمولات تقود أرباح بنك "الجزيرة" للارتفاع 3% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك الجزيرة، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 3.1% خلال العام الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 251.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 244.2 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري يرجع إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 6%.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 502.2 مليون ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 479.7 مليون ريال خلال الربع المقابل.

ويعود الارتفاع في دخل العمليات إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية والأرباح من الإستثمارات الغير تجارية قابله انخفاض في الربح من الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

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وفي المقابل ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 3% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في مصاريف الاستهلاك والاطفاء ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى قابله انخفاض في صافي مخصص خسائر الإئتمان ومصاريف الايجارات والمباني.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 486.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 480.8 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 263.3 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 245.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2018. وفي البيانات المعلنة اليوم عدل البنك أرباح الربع الأول إلى 235 مليون ريال.

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