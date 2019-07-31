شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السنغافوري يعتزم استثمار 600 مليون دولار بمشاريع "أدنوك" الإماراتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقية مع صندوق الثروة السيادية السنغافوري، يتملك بموجبها الصندوق 6% في "أدنوك لأنابيب النفط"، المملوكة لـ "أدنوك"، مقابل 600 مليون دولار.

وحسب بيان اطلعت عليه"أخبار اليوم" يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية عقب إبرام أدنوك، في وقت سابق من هذا العام، لاتفاقيات مع كل من "بلاك روك" و"كي كي آر" وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، لاستثمار 4.3 مليار دولار في البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط المملوكة لـ "أدنوك".

وبعد التوقيع على هذه الاتفاقية، ترتفع القيمة الإجمالية للاستثمارات القائمة على الإيجار لكل من "بلاك روك" و"كي كي آر" وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي إلى 4.9 مليار دولار.

وبموجب الاتفاقية، يحصل صندوق الاستثمار السيادي المملوك للحكومة السنغافورية على 6% في "أدنوك لأنابيب النفط ذ.م.م"، التي تم إنشاؤها حديثاً كشركة فردية ذات مسؤولية محدودة.

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فيما تمتلك "بلاك روك" و"كي كي آر" مجتمعتين حصة 40%، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي حصة 3%، فيما تحتفظ أدنوك (الرئيسة) بحصة الأغلبية المتبقية والتي تبلغ 51%.

وتستأجر "أدنوك لأنابيب النفط" حصة أدنوك في 18 أنبوباً تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاماً.

وتحصل "أدنوك لأنابيب النفط" على تعرفة تدفعها أدنوك مقابل حصتها من كميات النفط الخام والمكثفات التي يتم ضخها عبر الأنابيب، مع تحديد التزام بحدٍّ أدنى من هذه الكميات، وتحتفظ أدنوك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب.

ويمثل هذا الهيكل الاستثماري التأجيري المبتكر، المرة الأولى التي يوظف فيها صندوق الاستثمار السيادي السنغافوري ومؤسسات استثمارية عالمية ومحلية رائدة، رؤوس أموال على المدى البعيد في أصول البنية التحتية الرئيسة لشركة أدنوك.