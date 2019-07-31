شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران تتسلم ثاني طائراتها من "إيرباص" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسلمت شركة العربية للطيران المدرجة بسوق دبي المالي ثاني طائراتها من طراز "إيرباص A321neo LR"، وحلقت الطائرة الجديدة دون توقف من هامبورغ في ألمانيا إلى "مطار الشارقة الدولي".

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن انضمام طائرة A321neo LR الثانية إلى أسطول "العربية للطيران" يتيح للشركة إضافة المزيد من الرحلات المتوسطة المدى إلى شبكة وجهاتها المتنامية، إضافة لتعزيز قدرتها الاستيعابية.

وتستوعب مقصورة الطائرة الجديدة 215 مسافراً، وتأتي مزودة بنظام (SkyTime) الترفيهي على متن الطائرة الخاص بـ"العربية للطيران"، والذي يتيح لمسافري الشركة مشاهدة المحتوى الرقمي المباشر على هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية وأجهزة الحاسب المحمولة.

وتعتبر "العربية للطيران" أول ناقلة في منطقة الشرق الأوسط تضم ضمن أسطولها طائرة A321neo LR، والطائرة الجديدة هي الثانية بين 6 طائرات من الطراز ذاته ستتم إضافتها إلى أسطول الشركة.

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حيث يضم حالياً 53 طائرة حديثة من طراز "إيرباص A320"، تخدم أكثر من 170 وجهة عالمية، انطلاقاً من مراكز عمليات الشركة الأربعة في دولة الإمارات (الشارقة ورأس الخيمة) والمغرب ومصر.

ومنذ أيام، دشنت العربية للطيران رحلتها الافتتاحية المباشرة بين الشارقة وكوالالمبور.

وأعلنت الشركة في وقت سابق إطلاق رحلات مباشرة من إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى العاصمة النمساوية فيينا، ابتداءً من 15 سبتمبر 2019.

يشار إلى أن النتائج المالية للشركة أظهرت مؤخرا ارتفاع أرباحها بنسبة 16% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وجدير بالذكر أن الشركة سجلت خسائر خلال العام 2018 بلغت 579.2 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 662.3 مليون درهم في 2017، وحققت الشركة خسائر بلغت 1.11 مليار درهم بالربع الرابع.