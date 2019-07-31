شكرا لقرائتكم خبر عن 7.5 مليار درهم قيمة 5 مشاريع تنفذها "الدار العقارية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أرست شركة الدار العقارية المدرجة بسوق أبوظبي المالي 16 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات درهم على شركات متخصصة في الاستشارات التصميمية والإشراف وأعمال البناء والمقاولات للبدء في الأعمال الإنشائية في خمسة مشاريع كبرى بأبوظبي بقيمة أكثر من 7.44 مليار درهم.

وهذا الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة أبوظبي كإحدى أفضل الأماكن في العالم لمزاولة الأعمال والاستثمار والعيش والسياحة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

ورصدت الوكالة المشاريع التي تعكف شركة الدار العقارية على تنفيذها خلال العام الحالي والتي تقدر قيمتها بما يناهز ال10 مليارات درهم.

وتوجد المشاريع ضمن وجهات رئيسية في أبوظبي تشمل جزيرتي السعديات وياس ومناطق الفلاح والشامخة وجزيرة الريم والتي تحتضن عدداً من أبرز المجمعات السكنية العصرية وأهم المراكز التجارية ووجهات الأعمال المزدهرة على مستوى أبوظبي.

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كلّفت حكومة أبوظبي شركة الدار العقارية بمشروع استكمال أعمال تطوير البنية التحتية الرئيسية والمرافق العامة في جزيرة السعديات بتكلفة ملياري درهم.

إضافة إلى ذلك تطوير توسعة مشروع الفلاح وهو حي سكني متكامل صُمِّمَ بأسلوب يتماشى مع أذواق ومتطلبات مواطني دولة الإمارات حيث تضيف التوسعة 899 فيلا إلى الحيّ السكني الذي يضم 4898 فيلا بقيمة ملياري درهم بالإضافة إلى تطوير مقر twofour54 الجديد على جزيرة ياس بتكلفة مليار درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 492.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقارنة بما مقداره 668.5 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وارتفعت الإيرادات للربع الأول من 2019 إلى 1.8 مليار درهم مقارنة بما مقداره 1.5 مليار درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

وعلى النحو الآخر، تراجعت الإيرادات الأخرى إلى 38.2 مليون درهم مقارنة بما مقداره 135.2 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.