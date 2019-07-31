شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: بنوك الإمارات تتصدر خليجياً في التسهيلات الائتمانية العقارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري من قبل البنوك الخليجية في الربع الثاني 2019 نمواً بنسبة 3% على أساس ربع سنوي، حيث بلغ 202.7 مليار دولار.

وبحسب تقرير أعدته "كامكو" للبحوث واطلعت عليه "أخبار اليوم"، قدمت بنوك الإمارات أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية خلال الربع الثاني، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 2.16 مليار دولار من الائتمان الإضافي على أساس ربع سنوي.

ومن حيث قروض الرهن العقاري، تحسن إجمالي قروض الرهن العقاري الممنوحة في دبي بنسبة 13.1% وبلغ 36.1 مليار درهم في الربع الثاني، في حين تراجع عدد قروض الرهن العقاري بنسبة 7.6% خلال الفترة نفسها.

وانتعشت صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) في النصف الأول.

وتحسنت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 9.7% وبلغت 45.9 مليار دولار مقابل 41.9 مليار دولار في النصف الأول 2018، وفقاً لبحوث كامكو.

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وارتفع عدد الصفقات أيضاً بنسبة 18.9% خلال الفترة نفسها وبلغ 281,168 صفقة خلال النصف الأول.

وشهد القطاع العقاري في أبو ظبي خلال الفترة الأخيرة صدور حزمة من القرارات والقوانين المحفزة للاستثمار، والتي تسهم في تحسن النشاط بالسوق، وتعزز من أداء القطاع بأبوظبي.

ويمتلك المواطنون 75% (نحو 31.64 مليار سهم) من إجمالي أسهم 11 شركة في قطاع العقار مدرجة أسهمها بأسواق المال في دولة الإمارات.

وسجل حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء بالسعودية أعلى مستوى في عام ونصف خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك تزامنا مع النشاط الملحوظ للتمويل العقاري السكني الجديد للأفراد.

وأظهرت إحصاءات النشاط المصرفي بالسعودية، منح البنوك التجارية، وشركات التمويل ما قيمته 4.3 مليار ريال قروضاً عقارية سكنية جديدة للأفراد خلال شهر يونيو 2019.