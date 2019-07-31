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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقود نمو ارتفاع مبيعات العقارات بالخليج في النصف الأول 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انتعشت صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) في النصف الأول من العام 2019، حيث تحسنت القيمة الاجمالية للصفقات بنسبة 9.7% وبلغت 45.9 مليار دولار أمريكي مقابل 41.9 مليار دولار في النصف الأول من العام 2018.
ووفقاً لتقرير لشركة كامكو الكويتية اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه ارتفع عدد الصفقات أيضاً بنسبة 18.9% خلال نفس الفترة وبلغ 281,168 صفقة خلال النصف الأول من العام 2019.
ويعزى هذا التحسن بصفة رئيسية لأداء كلا من السعودية والكويت، حيث ارتفعت القيمة المتداولة في المملكة بنسبة 22.1% على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2019، في حين ارتفعت قيمة الصفقات في الكويت بنسبة 10.5% مقارنة بالنصف الأول من العام 2018.
الاتجاهات الفصلية للصفقات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي - الربع الثاني 2016-الربع الثاني 2019
المصدر: بحوث كامكو ومصادر حكومية
وذكرت شركة الأبحاث أن تقديراتهم تشير إلى أن تحسن مستوى الصفقات جاء على خلفية تراجع الأسعار نظراً لتراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 7.8% حيث بلغت حوالي 163,200 دولار أمريكي مقابل 177,000 دولار أمريكي للصفقة في النصف الأول من العام 2018.
متوسط القيمة للصفقة في منطقة الخليج - مليون دولار أمريكي
المصدر: بحوث كامكو ومصادر حكومية
وشهد القطاع العقاري في أبو ظبي خلال الفترة الأخيرة صدور حزمة من القرارات والقوانين المحفزة للاستثمار، والتي تسهم في تحسن النشاط بالسوق، وتعزز من أداء القطاع بأبوظبي.
ويمتلك المواطنون 75% (نحو 31.64 مليار سهم) من إجمالي أسهم 11 شركة في قطاع العقار مدرجة أسهمها بأسواق المال في دولة الإمارات.
وسجل حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء بالسعودية أعلى مستوى في عام ونصف خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك تزامنا مع النشاط الملحوظ للتمويل العقاري السكني الجديد للأفراد.
وأظهرت إحصاءات النشاط المصرفي بالسعودية، منح البنوك التجارية، وشركات التمويل ما قيمته 4.3 مليار ريال قروضاً عقارية سكنية جديدة للأفراد خلال شهر يونيو 2019.
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