شكرا لقرائتكم خبر عن "دو" تستهدف تركيب 800 محطة لشبكات الجيل الخامس بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستهدف شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، التابعة لها علامة "دو"، نشر وتركيب 800 محطة لشبكات الجيل الخامس الجديدة للهاتف المحمول، نهاية العام الجاري، بمناطق الدولة المأهولة بالسكان.

وأضاف الرئيس التنفيذي في "دو"، عثمان سلطان أن تغطية شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول بالدولة، من الممكن ألا تكون كبيرة نهاية العام الجاري، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأشار إلى أن الشركة تعمل على التوسع بها تدريجياً بالعام المقبل، مع التركيز على المناطق المأهولة وذات الكثافة السكانية، وبما يتواكب مع توافر الأجهزة المحمولة الداعمة لتلك التقنيات، والتي لم يُتَح بالأسواق المحلية منها سوى جهازين فقط.

وكشف أن الشركة تعتزم الإطلاق التجاري للباقات المنزلية للجيل الخامس، خلال الربع الأول من عام 2020، ما يتيح للمتعاملين سرعات بيانات فائقة مقارنة بالسرعات الحالية.

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ولفت إلى أن الشركة تعمل على إطلاق الباقات والخدمات التي تتوافق مع سرعات بيانات شبكة الجيل الخامس، مشيراً إلى سرعة الاستجابة الفائقة التي تمتاز بها شبكات الجيل الخامس.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنية التحتية للشركة في وقت سابق أن "دو" تعتزم تدشين المرحلة الثانية من شبكة الجيل الخامس بمعيار "SA" في الإمارات نهاية 2020.

وكشفت النتائج المالية للشركة منذ أيام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 2.5% خلال الربع الثاني من العام 2019 بالغة 463.8 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 452.7 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 12.3% خلال الربع الأول من العام 2019 بالغة 449.5 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 512.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.