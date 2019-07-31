شكرا لقرائتكم خبر عن قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي.. أسعار الفائدة تهبط بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك "الإيبور" إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر، وذلك في خطوة وصفت بأنها تأتي استباقاً لقرار الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة خلال اجتماعاته الذي بدأت أمس الثلاثاء.

وأظهرت البيانات التي يعلنها مصرف الإمارات المركزي تراجع أسعار الفائدة إلى نحو 285 نقطة أساس، لأجل عام، في حين هبطت إلى مستوى 276 نقطة على أجل 6 أشهر، كذلك شهدت بقية الآجال تراجعاً كبيراً، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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ويلتزم مصرف الإمارات المركزي بمحاكاة قرارات الفيدرالي الأميركي في كل ما يخص أسعار الفائدة، وذلك نظراً لارتباط سعر صرف الدرهم بالدولار.

وكانت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك "الإيبور" سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام 2018، وذلك نتيجة سلسلة القرارات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن زيادة الفائدة على الدولار، ووصلت إلى أربع مرات.

يشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي بدأ في أبريل 2018 تطبيق النظام الجديد بشأن تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك بما يتماشى مع توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيسكو).