شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات على نتائج إيجابية لقطاع الأسمنت السعودي بالنصف الأول بعد إعلان 7 شركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص - أخبار اليوم: أعلنت 7 من شركات الأسمنت السعودية عن نتائج أعمالها بالربع الثاني والنصف الأول من العام 2019.

وحسب إحصائية قام بها موقع "أخبار اليوم" حققت الشركات السبعة نمواً في أرباحها بنسب كبيرة، كما أعلنت الشركات عن أسباب متشابهة تصب في صالح باقي الشركات التي لم تعلن بعد.

وتحولت أربع شركات من الشركات السبعة التي أعلنت عن نتائجها خلال النصف الأول من العام إلى الأرباح، بينما كانت قد حققت خسائر بالفترات المقارنة من العام 2018، وهي (اليمامة، الشمالية، تبوك، ونجران) وبالتالي جاءت نسب النمو فوق الـ100%، في حين زاد كل من (السعودية، الجنوبية، والشرقية) من أرباحهم مقارنة بالفترة السابقة.

وذكرت الشركات السبعة أن من أسباب نمو أرباحها نمو المبيعات سواء على مستوى الكميات أو تحسن متوسط سعر البيع، بجانب انخفاض المصاريف في أغلبها، وهو ما ينطبق على باقي الشركات التي لم تعلن بعد.

وعلى الرغم من النتائج الجيدة التي أعلنت عنها الشركات السبعة إلا أن خمسة منها جاءت أرباحها أقل من متوسط التوقعات أو قريبة جدا منها، حيث ربما كانت تأمل شركات الأبحاث في تحقيق معدلات نمو أعلى من المحققة، بناء على المعلومات المتاحة لها.

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وكان موقع "أخبار اليوم" قد قام برصد الأرباح الصافية للشركات المدرجة بالسوق خلال آخر خمسة فصول، مرتبة من الأكبر إلى الأقل في حجم الأرباح بآخر أرباح معلنة وهي أرباح الربع الأول من 2019.

كذلك قام برصد توقعات خمس من شركات الأبحاث السعودية لأرباح عدد من الشركات المدرجة بالربع الثاني من العام 2019.

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