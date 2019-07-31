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شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات لإدراج "سليمان الحبيب" بسوق الأسهم السعودية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجري مجموعة سليمان الحبيب الطبية مباحثات مع بنوك عدة لبحث خيار إدراجها في السوق السعودية.
وتعد المجموعة من الأكبر في الشرق الأوسط لإدارة المستشفيات والمرافق الصحية حيث من المتوقع أن تصل قيمة الطرح إلى 2.5 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تقوم المجموعة بطرح حصة 30% للطرح العام بعد أن أرجأت المجموعة خططها للطرح في العام 2014، بحسب وكالة رويترز.
وكانت المجموعة قد قالت مطلع العام الحالي، إنها ستطلق 4 مشاريع جديدة في 2018 بتكلفة 6 مليار ريال، في الرياض وجدة.
وقد أنجزت المجموعة في العام الماضي مشروع مركز الدكتور سليمان الحبيب في مدينة دبي والذي تم تشغيله خلال 8 أشهر.
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