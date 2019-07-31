شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للخدمات المالية تغرم كيانين تابعين لـ"أبراج" 315 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامات مالية قيمتها الإجمالية 315 مليون دولار، على كيانين تابعين لشركة الاستثمار المباشر "أبراج"، وهي أول غرامات كبيرة تُفرض على الشركة التي انهارت العام الماضي.

وقالت سلطة دبي في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إنها فرضت غرامة قدرها نحو 300 مليون دولار على شركة "أبراج لإدارة الاستثمارات"، وأخرى بحوالي 15.3 مليون دولار على "أبراج كابيتال" التي تخضع لتنظيم سلطة الخدمات المالية.

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وأضافت أن الغرامات فُرضت بسبب "مخالفات خطيرة ارتكبتها شركتان من مجموعة أبراج، تضمنت القيام بأنشطة غير مرخص لها القيام بها في مركز دبي المالي العالمي وإساءة استخدام أموال المستثمرين".

وكانت أبراج أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، بعدما أبدى مستثمرون من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

ووافقت مجموعة أبراج نهاية يوليو 2018 على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية إلى شركة كولوني كابيتال الأمريكية لإدارة الاستثمارات، كما وافقت كولوني كابيتال أيضا على الإشراف مؤقتا على بقية صناديق "أبراج".