شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يهبط بأرباح"الحكير" 79.7% في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 79.7% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 0.63 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراحع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى إنخفاض الإيرادات بمبلغ 8.7 مليون ريال، إلى 298.9 مليون ريال، مُقابل إيرادات بلغت 307.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2018.

ونتج الانخفاض في الإيرادات خلال الربع الثاني عن زيادة تنافسية السوق التي أدت الى إنخفاض معدل سعر بيع الغرفة اليومي للفنادق القائمة، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المواقع ضعيفة الاداء شملت مواقع ترفيهية ومطاعم والتي كانت تحقق خسائر تشغيلية و نتج عن اغلاق تلك المواقع انخفاض في الايرادات بمبلغ 2.6 مليون ريال.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 31.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 4.4 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 611.3%.

وتجدر الإشارة بأن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 32.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 7.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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