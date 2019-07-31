الان تتابع إغلاق حقل الشرارة النفطي الرئيسي في ليبيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن – وكالات – الخليج 365
قال مصدران مطلعان لـ”رويترز” إن حقل الشرارة النفطي، الأكبر في ليبيا، تم إغلاقه يوم أمس الثلاثاء، بعد غلق صمام على خط الأنابيب الذي يربط الحقل بمرفأ الزاوية النفطي.
ولم يتضح حتى الآن موقع الصمام على خط الأنابيب.
كان الحقل، الذي ينتج 290 ألف برميل يوميا، أُغلق في 19 يوليو (تموز) لبضعة أيام، بعد أن سدت جماعة مجهولة صماما على خط الأنابيب الواصل إلى الزاوية في منطقة الحمادة بغرب ليبيا.
ودفع الإغلاق، في ذلك الوقت، المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة بشأن عمليات تحميل الخام.
وقبل الإغلاق، كانت ليبيا تنتج من 1.2-1.3 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى في ست سنوات لإنتاج البلد العضو في أوبك، الذي يكابد للعودة إلى مستوى الطاقة الإنتاجية قبل الحرب الأهلية والبالغ 1.6 مليون برميل يوميا.
وتدير المؤسسة الوطنية للنفط حقل الشرارة بالشراكة مع ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وأو.إم.في النمساوية وإكوينور النرويجية.
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