"آبل" تحقّق نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثالث من عامها المالي

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محمد عثمان - الرياض - سان فرانسيسكو - أ ف ب | منذ 48 دقيقة في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 31 يوليو 2019 / 15:07

حقّقت "آبل" رقم أعمال قدره 53,8 بليون دولار في الربع الثالث من سنتها المالية المؤجّلة، في حين بلغت أرباحها الصافية 10 بلايين، في انخفاض نسبته 13 في المئة لكنه أعلى من توقعات السوق، على رغم تراجع عائدات هواتف "آي فون".



وانخفضت مبيعات هواتف "آي فون" من 29,4 بليون دولار إلى نحو 26 بليوناً، وهو مجموع أدنى من توقعات المحلّلين. وانخفضت مبيعات هواتف "آي فون" من 29,4 بليون دولار إلى نحو 26 بليوناً، وهو مجموع أدنى من توقعات المحلّلين. غير أن قسم الخدمات ("آبل باي" و"آب ستور" و"آي تيونز" و"آبل ميوزيك" و"آي كلاود" وغيرها) شهد تقدّماً نسبته 15 في المئة في خلال سنة، محقّقاً 11,5 بليون دولار، وفق ما أوضحت المجموعة في بيان صدر الثلثاء. Advertisements وقال المدير التنفيذي لـ "آبل" تيم كوك في البيان: "هذه أفضل نتائج نسجّلها في ربع ثالث من سنتنا المالية، وذلك بفضل عائدات قياسية للخدمات وتسارع نموّ الأكسسوارات الموصولة وأداء جيّد لأجهزة "آي باد" وحواسيب "ماك"، فضلاً عن تحسّن ملحوظ في أداء هواتف "آي فون"". ولا تزال مبيعات هذا الهاتف تشكّل نحو نصف إيرادات المجموعة العملاقة التي خاضت مجال خدمات الحوسبة السحابية لتنويع نشاطاتها. وكانت المجموعة أعلنت في آذار (مارس) عن سلسلة من الخدمات الجديدة، أبرزها منصة فيديو بالبثّ التدفقي واشتراك صحافي. وتتوقّع "آبل" للربع الأخير من سنتها المالية (تموز (يوليو)-آب (أغسطس)-أيلول(سبتمبر)) رقم أعمال يتراوح بين 61 و64 بليون دولار.



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