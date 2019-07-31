مسقط تمنح "إيني" الإيطالية و"بي بي عُمان" امتياز التنقيب عن الغاز

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محمد عثمان - الرياض - مسقط – "الحياة" | منذ ساعة في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 31 يوليو 2019 / 14:39

منحت وزارة النفط والغاز في سلطنة عمان اتفاقاً مع شركتي "إيني" الإيطالية و"بي بي عُمان"، حق التنقيب عن الغاز في منطقة امتياز تبلغ مساحتها 2734 كيلومتراً مربعاً.



ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن المدير العام للاستثمارات البترولية في الوزارة سلمان الشيدي قوله إن "الشركتين إيني الايطالية وبي بي عُمان ملتزمتان استثمار حوالى 37 مليون دولار أميركي في منطقة الامتياز رقم 77 على مرحلتين، الأولى مدتها ثلاث سنوات، تتضمن حفر بئر استكشافية بعمق يراوح بين 4 إلى 5 آلاف متر، وإعادة التحاليل الزلزالية السابقة والدراسات الجيولوجية، أما المرحلة الثانية فمدتها ثلاث سنوات أخرى، وتشمل حفر بئر أخرى بالعمق نفسه".

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن المدير العام للاستثمارات البترولية في الوزارة سلمان الشيدي قوله إن "الشركتين إيني الايطالية وبي بي عُمان ملتزمتان استثمار حوالى 37 مليون دولار أميركي في منطقة الامتياز رقم 77 على مرحلتين، الأولى مدتها ثلاث سنوات، تتضمن حفر بئر استكشافية بعمق يراوح بين 4 إلى 5 آلاف متر، وإعادة التحاليل الزلزالية السابقة والدراسات الجيولوجية، أما المرحلة الثانية فمدتها ثلاث سنوات أخرى، وتشمل حفر بئر أخرى بالعمق نفسه".

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