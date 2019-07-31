استقرار سعر الدولار في تعاملات اليوم الأربعاء لسجل 16.53 جنيه

أحمد أبوعقيل شهدت أسعار الدولار استقراراً في معظم البنوك الحكومية والخاصة في تعاملات اليوم الأربعاء. ليسجل 16.50 للشراء و16.62 للبيع في البنك المركزي المصري. وسجل الدولار الأمريكي 16.50 جنيه للشراء و16.62 للبيع، واليورو الأوروبي 18.40 جنيه للشراء و 18.54 للبيع، والجنيه الاسترليني 20.08 جنيه للشراء و20.24 للبيع. وعلى مستوى العملات العربية، سجل الريال السعودي 4.40 جنيه للشراء و4.43 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.49 جنيه للشراء و4.53 للبيع، والدينار الكويتي 54.26 جنيهًا للشراء 54.69 للبيع. Advertisements أسعار الدولار في البنوك سعر الدولار في البتك الأهلي 16.53 شراء 16.63 بيع. سعر الدولار ببنك مصر 16.53 شراء 16.63 بيع.

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