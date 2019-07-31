غدا.. صرف معاشات أغسطس والمحولة للبنوك الاثنين المقبل

وجهت وزارة التضامن الاجتماعى رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بإتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أغسطس اعتباراً من غداً الخميس لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى و ماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أنه تقرر صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى يوم 5 أغسطس ، فى حين انه تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح يوم 5 بدلا من يوم 10 من الشهر الجارى لتزامن موعد الصرف مع أجازة عيد الأضحى المبارك .

واشارت وزيرة التضامن أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لاصحاب المعاشات وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشى لهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.