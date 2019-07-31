شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك: البلطى يبدأ من 15جنيها.. والبورى ينخفض جنيهان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 31 - 7- 2019، استقرارا فى أسعار جميع الأصناف مع ارتفاع طفيف فى أسعار البلطى وانخفاض أسعار الجمبرى، وذلك طبقا للأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.
وسجل البلطى1، 32-36 جنيهاً، فيما استقر سعر البلطى الأسوانى عند 15 – 35 جنيها للكيلو، بينما استقر سعر القشر بياض ليسجل ما بين 50 – 64 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى سعر 55 – 65 جنيها للكيلو، وتراوح البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، كما انخفض سعر السمك البورى ليتراوح بين 38 -55 جنيها مقابل 57 جنيها أمس.
فيما انخفض سعر الجمبرى ليسجل 85 – 310 مقابل 320 جنيها أمس فيما سجلت لكابوريا بين 30 – 140جنيها للكيلو، واستقر سعر السبيط والكاليمارى عند 90 – 190 جنيها للكيلو.
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