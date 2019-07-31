شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد لليوم الخامس مع انخفاض المخزون وترقب قرار المركزى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت أسعار النفط للجلسة الخامسة اليوم الأربعاء، بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكية وتوقعات المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطى الاتحادى (المركزى الأمريكي) تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ الأزمة المالية قبل أكثر من عشرة أعوام.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 40 سنتا أو 0.6 % إلى 65.12 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس المتوسط الأمريكى 20 سنتا أو 0.3 %إلى 58.25 دولار للبرميل.

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وبدأ مسئولو البنك المركزى الأمريكى أمس الثلاثاء اجتماعا لمدة يومين، ومن المتوقع أن يخفضوا سعر الفائدة مع تجديد الرئيس دونالد ترامب دعوته لمجلس الاحتياطى إلى خفض كبير لسعر الفائدة.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكى أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط فى الولايات المتحدة انخفضت مجددا فى الأسبوع الماضى وكذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام ستة ملايين برميل إلى 443 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى يوم 26 يوليو تموز، مقابل توقعات بانخفاضها 2.6 مليون برميل فى استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين.