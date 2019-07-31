شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الخام العمانى إلى 63.87 دولار للبرميل فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبى للطاقة اليوم الأربعاء، أن سعر البيع الرسمى للخام العمانى فى سبتمبر سيرتفع 2.15 دولار إلى 63.87 دولار للبرميل.

سعر البيع الرسمى لشحنات سبتمبر من الخام العمانى هو متوسط سعر التسوية اليومى للخام على مدى يوليو لعقد شهر أقرب استحقاق.

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وتشير الحسابات إلى أن سعر البيع الرسمى لخام دبي، محددا عند سعر يعادل سعر الخام العمانى فى بورصة دبى للطاقة، سيبلغ 63.87 دولار للبرميل لشهر سبتمبر.