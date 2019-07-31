شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعلن عن المراجعة الدورية للمؤشرات..وخروج 6 شركات من EGX30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت لجنة المؤشرات تعديلات مؤشرات السوق، على أن يبدأ العمل بها يوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019، كما أقرت اللجنة تعديل منهجية مؤشرات البورصة المصرية بحيث يتم عرض موقف الشركات التى تم قبول إيداع عرض شراء عليها خلال فترة المراجعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، أو أعلن مقدم عرض الشراء عن عدم نيته فى الاستمرار فى القيد بجداول البورصة بعد تنفيذ عرض الشراء، أو الشركات التى صدر قرار من مجلس إدارتها بالموافقة على السير فى إجراءات الشطب، على لجنة المؤشرات لاتخاذ ما تراه مناسباً تجاه انضمام الشركات للمؤشر.

وتجرى إدارة البورصة مراجعتين دوريتين لمؤشرات البورصة كل عام، الأولى تتم فى شهر يناير ويتم العمل بها مطلع فبراير والمراجعة الثانية تتم خلال شهر يوليو ويتم العمل بها مطلع أغسطس.

Advertisements

وفى هذا السياق، شهد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 وكذلك مؤشر EGX 30 CAPPED "الذى يضم نفس شركات مؤشر EGX30 "، استبعاد 6 شركات من الشركات غير المؤهلة وفقا للمنهجية الحالية، مقابل انضمام 6 شركات جديدة للمؤشر.

كما شهد مؤشر البورصة متساوى الأوزان EGX50 EWI استبعاد 9 شركات، فى حين شهد مؤشر EGX70 خروج 18 شركة، انضمت 6 شركات منها إلى مؤشر EGX30، أما مؤشرEGX100 فقد شهد خروج 14 شركة مقابل انضمام 14 شركة جديدة للمؤشر.