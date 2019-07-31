شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 65.12 دولار للبرميل و58.25 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء، 65.12 دولار للبرميل لخام القياس العالمى مزيج برنت بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى دولار58.25 للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، ارتفاع أسعار النفط اليوم جاء مدعوما بانخفاض المخزون الأمريكي وكذلك توقعات نمو الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إنها تعد من أكبر المستهلكين عالميا والتى سيأتي نتيجة توقعات قيام البنك المركزي الأميركي خلال الأسبوع الجاري بخفض أسعار الفائدة وذلك كأول انخفاض في أكثر من عشر سنوات، لافتا وجود توقعات بخفض تكاليف الاقتراض حيث بدأت اجتماعات البنك الفيدرالي الأمريكي أمس والتى تستمر لمدة يومين لاتخاذ قرار معدل الفائدة.

وأضافت التقارير الإعلامية توقعات المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ الأزمة المالية قبل أكثر من عشرة أعوام، لافتة إلى أن بيانات معهد البترول الأمريكي كشفت عن انخفاض مخزون النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضى.

Advertisements