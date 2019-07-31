شكرا لقرائتكم خبر عن "المشروعات الصغيرة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بـ60 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع جهاز المشروعات الصغيرة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لتنفيذ مشروع "مستقبلنا بأيدينا" بتمويل يصل إلى 60 مليون جنيه، وقام بالتوقيع كلٌ من الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وحازم حسن نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وبحسب بيان من جهاز المشروعاـ فإن المشروع يهدف لتمويل مشروعات متناهية الصغر للمواطنين بهدف إتاحة فرص عمل لهم وتحسين مستوياتهم المعيشية خاصة الشباب والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة، ويشمل تقديم حزمة من الدورات التدريبية للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات متناهية الصغر لرفع قدراتهم الحرفية والإدارية لتأهيلهم لتنفيذ مشروعاتهم والعمل علي نشر ثقافة العمل الحر بين مختلف فئات المجتمع وتشجيعهم على ريادة الأعمال.

وقالت الدكتورة نيفين جامع، إن الجهاز سيقوم بإتاحة تمويل بمبلغ 40 مليون جنيه، بحيث يتم توجيه 20 مليون جنيه منها لتمويل مشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة و20 مليون جنيه لتمويل القطاع الإنتاجي للشباب والأسر الأكثر فقرًا، بينما تقوم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بإتاحة تمويل قدره 20 مليون جنيه لتغطية المصروفات الإدارية للجمعيات المنفذة وتوفير الدعم الفني والتدريب لتلك الجمعيات والعملاء النهائيين.

وبدوره قالت حازم حسن، أن هذا النوع من البرامج يندرج تحت أولويات نطاق عمل مؤسسة ساويرس ويتم تطبيق ذلك من خلال قطاع التمكين الاقتصادي بالمؤسسة والذي يهتم بشكل أساسى بالتدريب والتشغيل، كما تلاقت أهداف مؤسسة ساويرس وخطتها الاستراتيجية المستحدثة مع جهاز تنمية المشروعات تحديدًا في كون الشباب والنساء المعيلات وذوي الاحتياجات الخاصة هم صلب المستفيدين من هذا البرنامج وخاصة في صعيد مصر.

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يُذكر أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال تمويل حوالي 20 جمعية ومؤسسة أهلية لتقوم بإعادة الإقراض إلى الفئات المستهدفة على أن يصل الحد الأقصى للقرض للعميل النهائي إلى 10 آلاف جنيه، يستفيد منه الآلاف فى القرى والنجوع بمدن ومحافظات الصعيد، كما سيتم تدريب حوالي 10 آلاف عميل وعميلة على المهارات الإدارية والفنية والمالية وإعداد دراسات الجدوى ومهارات التسويق.

ويقوم الجهاز بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول الخدمات إلى المناطق الريفية والحضرية الأكثر فقرًا بكافة محافظات الجمهورية، ويغطى هذا المشروع محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد.