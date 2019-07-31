شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-7-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-7-2019 لعيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 657 جنيها للجرام، وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة بمصر، ويتحدد عليه أسعار باقى الأعيرة وكذلك الجنيه الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 سجل 563.25 جنيه.

عيار 21 سجل 657 جنيها.

عيار 24 سجل 750.75 جنيه.

الجنيه الذهب 5256 جنيه.

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أوقية الذهب 1431 دولار.

تتجه أنظار العالم والأوساط الاقتصادية والمستثمرين فى كافة الدول هذا الأسبوع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذى يختتم اجتماعاته مساء اليوم لحسم أسعار الفائدة، والتى تؤثر على أسعار الذهب عالميا ومن ثم محليا.

وكشفت هيئة الرقابة على الصادرات تراجع صادرات "الحلي والأحجار الكريمة" خلال النصف الأول من العام 2019 بنحو 27% لتسجل 825 مليون دولار مقارنة بـ 1.134 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف تقرير الهيئة، أن السوق الإماراتية واصلت تصدرها للدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة المصرية بما قيمته 518.021 مليون دولار مقارنة بنحو 936.018 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغ نحو 45%، فيما نمت الصادرات بشكل ملحوظ إلى السوق الكندية لتسجل خلال 6 شهور ما قيمته 279.424 مليون دولار مقارنة بنحو 7.588 مليون دولار، كما زادت صادرات الحلي والأحجار الكريمة إلى السوق السعودية والتي احتلت المرتبة الثالثة لتبلغ 26.580 مليون دولار مقابل 13.747 مليون دولار.