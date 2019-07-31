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النفط يصعد مع انخفاض المخزون وترقب قرار المركزي الأمريكي

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mustafa aljarhi 0 تبليغ

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الان تتابع النفط يصعد مع انخفاض المخزون وترقب قرار المركزي الأمريكي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن – وكالات – الخليج 365

صعدت أسعار النفط للجلسة الخامسة، اليوم الأربعاء، بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكية، وتوقعات المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ الأزمة المالية قبل أكثر من عشرة أعوام.

وبحلول الساعة 0842 (بتوقيت جرينتش) زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 65.12 دولار للبرميل.

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وارتفع خام غرب تكساس المتوسط الأمريكي 20 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 58.25 دولار للبرميل.

وبدأ مسؤولو البنك المركزي الأمريكي، أمس الثلاثاء، اجتماعا لمدة يومين، ومن المتوقع أن يخفضوا سعر الفائدة مع تجديد الرئيس دونالد ترامب دعوته لمجلس الاحتياطي إلى خفض كبير لسعر الفائدة.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت مجددا في الأسبوع الماضي، وكذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام ستة ملايين برميل، إلى 443 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي يوم 26 يوليو (تموز)، مقابل توقعات بانخفاضها 2.6 مليون برميل، في استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين.

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