شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المغرب ببكين: 4 مليارات دولار حجم التبادل التجارى فى 2018 وخط جوى مباشر أكتوبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سفير المغرب لدى الصين عزيز مكوار أن التبادلات التجارية بين المملكة والصين تجاوزت 4 مليارات دولار العام الماضي، كاشفا فى الوقت نفسه عن افتتاح خط جوى مباشر بين الدار البيضاء وبكين شهر أكتوبر القادم تديره شركة الخطوط الملكية المغربية.

جاء ذلك فى كلمة للسفير المغربى خلال حفل نظمته السفارة المغربية فى العاصمة (بكين) مساء أمس بمناسبة اليوم الوطنى المغربى (الجلوس على العرش)، بحضور مساعد وزير الخارجية الصينى "ليو شيانفا" وممثلين عن السفارة المصرية فى الصين ولفيف من كبار المسؤولين والشخصيات من مختلف الأوساط وعدد من السفراء وممثلى البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية.

وقال السفير المغربى إن العلاقات المغربية الصينية تتسم بالتميز والعمق، حيث طور البلدان الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وعززا مستوى التنسيق والتعاون بشأن القضايا الراهنة سواء على المستوى الثنائى أو الإقليمى أو الدولي.

وأضاف مكوار أنه على الصعيد الاقتصادي، تجاوزت التبادلات التجارية بين الجانبين 4 مليارات دولار، مع نمو الاستثمارات الصينية فى المغرب بشكل مطرد.

Advertisements

وتابع أنه على الصعيد الثقافي، تم مؤخرا افتتاح المركز الثقافى الصينى فى الرباط، فيما يتم أيضا العمل مع الجانب الصينى لافتتاح مركز ثقافى مغربى فى بكين، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2016 بين وزارتى الثقافة للبلدين.

وأشار إلى أن قرار العاهل المغربى إعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة الدخول إلى المغرب فى مايو 2016، ساهم بشكل كبير فى نمو السياحة بين البلدين، حيث ارتفع عدد السياح الصينيين الذين زاروا المغرب من 15 ألف سائح فى 2016، إلى أكثر من 170 ألفا فى 2018، لافتا إلى أنه سيتم خلال شهر أكتوبر المقبل افتتاح خط جوى مباشر بين الدار البيضاء وبكين تديره شركة الخطوط الملكية المغربية، حيث يتوقع أن يسهم فى زيادة عدد السياح الصينيين إلى المملكة لـ 200 ألف سائح بنهاية هذا العام.

من جانبه، أشاد مساعد وزير الخارجية الصينى "ليو شيانفا" - فى كلمة خلال الحفل - بعلاقات الصداقة التى تجمع الصين والمغرب منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتى تقوم على أساس الاحترام المتبادل.

وأكد شيانفا أهمية تطبيق التوافقات التى توصل إليها قادة البلدين، مشيرا إلى آفاق التعاون المهمة التى يتيحها انضمام المغرب لمبادرة "الحزام والطريق" فى تعزيز التعاون وإعطاء دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.