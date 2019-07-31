شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسرا عدد 2.130 نقطة ليصل إلى مستوى 6111.20 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسراً عدد 3.320 نقطة ليصل إلى مستوى 6731.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.02% رابحاً عدد 0.790 نقطة ليصل إلى مستوى 4891.05 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 129.1 مليون سهم بقيمة 17.1 مليون دينار كويتى عبر 4000 صفقة.
وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.93%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، ثم قطاعى الاتصالات والنفط والغاز بنسبة 0.06%.
وجاء سهم "العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.83%، أعقبه طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 10%، ثم سنرجى القابضة بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.95% ثم رمال القابضة بنسبة 6.02%، ثم مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 5.83%.
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