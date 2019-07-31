شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل حول خطط إدارات التوعية فى تحقيق أهداف التنمية تنظمها شركة مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم فعاليات ورشة عمل "إعداد خطة عمل إدارات التوعية 2019-2020 فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والتى نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لمدراء إدارات التوعية والخطوط الساخنة بشركات المياه على مستوى الجمهورية، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات فى مجالات الإعلام والتوعية.

Advertisements

واستعرض الدكتورمصطفى يعقوب استاذ الحاسب الآلى ونظم المعلومات، أساسيات ومهارات التسويق الالكترونى وكيفية الاستفاده من تطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعى فى نشر ثقافة الوعى المائى والوصول لأكبر عدد من المستخدمين، وخلق سبل جديدة للتحفيزهم على التواصل والتفاعل المستمر.

وأوضحت الدكتور ابتسام الجندى، آليات مراجعة ادلة تنفيذ الانشطة ومعايير التقييم في ظل المستجدات التي نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومنهجية لتطبيق قياس الاثر ـ استمارات ( القياس القبلي ـ بعدي ) والتعريف بآليات ووسائل الاقناع الحديثة وكيفية تنفيذ حملات اعلانية توعوية ناجحة و اعداد استمارات استبيان الكترونية للوصول لاكبر عدد من المواطنين.