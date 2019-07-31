شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يتراجع وسط حذر تجاه محادثات التجارة ونتائج مخيبة للتوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء، متأثرة بتحذير الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب للصين من إطالة أمد المحادثات التجارية، بينما تضررت أسهم الشركات الموردة لأجزاء السيارات والبنوك من بعض النتائج المخيبة للتوقعات.

وانخفض المؤشر نيكى 0.86 % إلى 21521.53 نقطة، مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) فى وقت لاحق اليوم، فيما سجل المؤشر القياسى مكاسب نسبتها 1.2 % خلال شهر يوليو.

ومع بدء جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة فى شنغهاي، حذر ترامب الصين من الانتظار لحين انقضاء فترته الرئاسية الحالية لإبرام اتفاق تجاري.

ومع بلوغ موسم نتائج الأعمال فى اليابان ذروته، سيطرت ردود الفعل على نتائج الأعمال الفردية على التداول.

وصعد سهم سونى 5.3 % بعدما فاجأت الشركة السوق أمس الثلاثاء بالإعلان عن أرباح تشغيلية قياسية فى الربع الأول من سنتها المالية على الرغم من تباطؤ أنشطة الألعاب، بدعم من الطلب القوى على نظم الكاميرات المتعددة العدسات للهواتف الذكية الذى عزز مبيعات حساسات التصوير.

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ونزل سهم دنسو كورب 3.4 % بعدما أعلنت الشركة المصنعة لأجزاء السيارات أثناء الجلسة أن الأرباح التشغيلية للشركة فى الفترة بين أبريل ويونيو انخفضت 23.9 %على الرغم من توقع المحللين ارتفاعها 20.2 %.

ونزل سهم نينتندو 1.2 % بعدما أعلنت شركة صناعة الألعاب انخفاض أرباحها التشغيلية 10% فى الشهور الثلاثة حتى يونيو، بما يقل عن توقعات السوق، على الرغم من ارتفاع مبيعات جهازها سويتش.

وانخفض سهم سوميتومو ميتسوى ترست هولدنجز3.7 % وتراجع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوى المالية 1%، بعدما أعلنت الشركتان تراجع أرباحهما فى الربع الأول من العام.

وانخفض مؤشر قطاع البنوك 1.2 %، حيث يعانى القطاع من انخفاض سعر الفائدة وضعف الطلب على التمويل.

وتراجع سهم مجموعة كونكورديا المالية، أكبر مجموعة مصرفية فى المنطقة، 1.3%، بينما نزل سهم بنك شيزوكا 1.2 % ، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.66 % ليغلق عند 1565.14 نقطة.