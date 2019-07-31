شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.68% خاسرة عدد 72 نقطة، لتصل إلى مستوى 10517.29 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 23.1 مليون سهم بقيمة 54.4 مليون ريال قطرى عبر 1573 صفقة، وارتفع 13 سهما، وانخفض 29 سهما، واستقر سهم واحد.

وهبطت 6 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.97%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.47%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.21%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%.