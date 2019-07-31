شكرا لقرائتكم تباطؤ النمو الاقتصادي في فرنسا في الربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 16 ساعة في 30 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يوليو 2019 / 20:20

تعرض النمو الاقتصادي في فرنسا لانتكاسة في الربع الثاني من العام بسبب التباطؤ غير المتوقع في استهلاك الأسر، ويضعف هذا الوضع خطة الميزانية الحكومية المهددة بتباطؤ النشاط داخل منطقة اليورو.



وبحسب تقديرات أولية نشرها الثلثاء المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، ازداد الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بنسبة 0,2 في المئة بين نيسان (ابريل) وأيار (مايو)، مقابل 0,4 في المئة في الربع الأخير من عام 2018 و0,3 في المئة في الربع الأول من عام 2019.

وهذه النسبة أدنى من توقعات نشرها المعهد في 20 حزيران (يونيو)، والتي أشارت إلى نمو بنسبة 0,3 في المئة. لكنها متوافقة مع آخر تقدير لبنك فرنسا الذي أعرب عن قلقه من التوقعات المخيبة للآمال في المجال الصناعي.

ويرجع المعهد هذه النتيجة إلى الاستهلاك الضعيف للأسر الذي لم يتقدّم سوى بنسبة 0,2 في المئة خلال الربع الثاني، رغم تحسن القدرة الشرائية جراء التدابير الطارئة التي أقرّت استجابةً لمطالب حراك "السترات الصفراء".

وتباطأ الاستهلاك في مجال الخدمات (0,3 في المئة بعدما كان 0,6 في المئة)، فيما بقي استهلاك السلع ضعيفاً (0 في المئة بعدما كان 0,1 في المئة). وأشار الجهاز الرسمي خصوصاً إلى تراجع في المبيعات الغذائية (-0,2 في المئة)، و"السلع المصنعة"(-0,3 في المئة) وهو "مرتبط بانخفاض مبيعات السيارات".

ويشكل تباطؤ الاستهلاك، المحرك الرئيس للاقتصاد الفرنسي، مفاجأة نظراً للمؤشرات الأخيرة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، لكن أيضاً نظراً لازدياد القدرة الشرائية التي من المفترض أن ترتفع بنسبة 2 في المئة هذا العام وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007.

وبحسب بنك فرنسا، استفادت الأسر من 8,5 بليون يورو بين الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من عام 2019، خصوصاً بفضل تخفيضات الضرائب والإنفاقات الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة في كانون الأول (ديسمبر).

لكن هذه السياسة المالية التوسعية أخفقت حتى الآن في إنتاج آثار على النشاط الاقتصادي، إذ تفضل الأسر الفرنسية توجيه أرباحها من ارتفاع قدراتها الشرائية نحو الادخار، الذي يقترب معدله من 15 في المئة، وهو حالياً عند مستوى قياسي.

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وبحسب المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، فقد عانى النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام أيضاً بسبب "التغيرات في المخزونات" أي التغير الذي يطال البضائع التي تخزنها المؤسسات. وضيّع هذا العامل على النمو الاقتصادي نسبة 0,2 في المئة، بعدما كان ساهم في تعزيزه بنسبة 0,3 في المئة في الربع الفائت.

أما الاستثمار فقد ساهم في دعم النشاط الاقتصادي. وبحسب المعهد، فقد ارتفع بنسبة 0,9 في المئة بعدما زاد بنسبة 0,5 في المئة في الربع الأول، بفضل الاستثمارات الحيوية من جديد للشركات (ارتفعت بنسبة 1,2 في المئة بعدما كانت 0,7 في المئة).

ولم تؤثر التجارة الخارجية من جهتها على النمو بعدما أضعفته بنسبة 0,3 في المئة في الربع الأول. وارتفعت نسبة الصادرات 0,2 في المئة، بينما انخفضت نسبة الواردات (0,1 في المئة بعدما كانت 1,1 في المئة).

ومع هذه النتائج التي تأتي في سياق تباطؤ عام للنشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، تبلغ حالياً نسبة "النمو المكتسب" (المستوى الذي سيصل إليه الناتج المحلي الإجمالي إذا بقي النمو صفرا خلال الربع المقبل) 1 في المئة.

وهذه النتيجة تجعل الأهداف التي حددتها الحكومة، التي توقعت أن يبلغ النمو في عام 2019 نسبة 1,4 في المئة، غير مؤكدة، علماً أن السيناريو الأساسي الذي حددته الحكومة للنمو كان أعلى بنسبة 0,3 في المئة.

ويمكن للتباطؤ الأوروبي المرتبط بالتوتر التجاري الذي أثاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يؤثر على قدرات الاقتصاد الفرنسي في المقاومة. ويرى الاقتصادي في معهد "ريكس كود" إيمانويل جيسوا أن "السياق العالمي ليس واعداً. وهو يؤثر سلبا على المناخ الاقتصادي الحالي في فرنسا".

ويرى من جهته الباحث في "المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية" إريك هيير أن "السياق العالمي ليس جيداً، هذا واضح. لكن هناك طاقة داخلية في فرنسا" تسمح للاقتصاد الفرنسي بأن "يقاوم"، مذكراً بأن ثقة الأسر ومناخ الأعمال لا يزالان في الاتجاه الصحيح.

وبحسب بنك فرنسا وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، من المتوقع أن يرتفع النمو في فرنسا بنسبة 1,3 في المئة هذا العام، مقابل 1,7 في المئة في عام 2018. وهذا الرقم أعلى بقليل من معدل النمو في منطقة اليورو، حيث من غير المتوقع أن يتجاوز 1,2 في المئة، بحسب المفوضية الأوروبية.