شكرا لقرائتكم الزيادة الرابعة لمؤشر البحرين بدعم ارتفاع الطلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 19 ساعة في 30 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يوليو 2019 / 17:43

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين في تعاملات اليوم (الثلثاء) ارتفاعه لليوم الرابع على التوالي بنسبة 0.66 في المئة تعادل 10.16 نقطة، صعودا الى 1546.22 نقطة في مقابل 1536.06 نقطة لليوم السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.82 في المئة ما يعادل 6.33 نقطة الى 774.86 نقطة في مقابل 768.53 نقطة أمس.



وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 4.61 مليون سهم في مقابل 2.58 مليون اليوم السابق بنسبة 79 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 903 ألاف دينار في مقابل 547 ألفا اليوم السابق بنسبة 65 في المئة، نفذت من خلال 130 صفقة في مقابل 72 صفقة بزيادة 58 صفقة، نسبتها 81 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 20 شركة، ارتفعت 9 شركات، وهبطت شركة واحدة، واستقرت 10 شركات أخرى عند أسعارها السابقة.

وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 441 ألف دينار بحريني، شكلت 49 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.36 مليون سهم، نفذت من خلال 56 صفقة.

وتصدر سهم جي اف اتش الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 242 الف دينار، نسبتها 27 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 2.48 مليون سهم، نفذت من خلال 22 صفقات. تلاه سهم الأهلي المتحد بسيولة 202 الف دينار، نسبتها 22.3 في المئة من إجمالي سيولة البورصة.