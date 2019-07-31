سلطنة عمان توقع اتفاقية للتنقيب عن الغاز مع إيني الإيطالية وبي.بي عمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط والغاز العمانية على حسابها بموقع تويتر اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية مع إيني الإيطالية وبي.بي عمان بخصوص حق التنقيب عن الغاز في منطقة الامتياز رقم 77.
وذكرت الوزارة أن الاتفاقية تشمل "تنفيذ المسوحات الزلزالية وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر عدد من الآبار الاستكشافية"، معبرة عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى اكتشاف حقول بترولية جديدة.
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