تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.07% خاسرا 5.78 نقطة ليصل إلى مستوى 8735.15 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.68% خاسرا 25.70 نقطة ليصل إلى مستوى 3777.02 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 20.2 مليون سهم بقيمة 514 مليون ريال، وارتفعت أسهم 63 شركة، فيما تراجعت 79 شركة. Advertisements وهبط 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.18%، فقطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.17%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%، ثم قطاعى الخدمات التجارية والمهنية والنقل بنسبة 0.10%. وجاء سهم "عطاء" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم مهارة بنسبة 6%، ثم مجموعة السريع بنسبة 3.09%، فيما تصدر سهم "إكسترا" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.98% ثم سيسكو بنسبة 1.82%، ثم أسمنت ينبع بنسبة 1.76%.

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