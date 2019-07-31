شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تطلق مركز الاتصالات المتكامل غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إنطلاق خدمات مركز الاتصالات المتكامل، غدًا الخميس، والذى يغطي جميع خدمات ضرائب الدخل والقيمة المضافة والإقرارات من خلال مركز موحد ورقم واحد (16395 ) ، وكذلك من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

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وأكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مركز الاتصالات المتكامل يأتي فى إطار التطوير المستمرالذي تقوم به مصلحة الضرائب لأنظمة العمل الخاصة بها بهدف التسهيل على الممولين وإدخال تكنولوجيا المعلومات فى كافة الأنشطة الأساسية للمصلحة ، مشيرًا أن مركز الإتصالات سيعمل بأحدث نظم الاتصال والخبرات طبقا للنظم العالمية القياسية وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدم إلى الممولين/المسجلين وتقديم العديد من الخدمات الرئيسية .

وأضاف أن مركز الاتصالات سيقدم قنوات اتصال اخري متعددة بالإضافة للاتصالات الهاتفية، مثل خدمات البريد الإلكترونى، وخدمات الرسائل القصيرة SMS، وخدمات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) وخدمات الدردشة ؛ و تمتد ساعات عمل مركز الاتصالات 16 ساعة يوميا / 6 أيام فى الاسبوع