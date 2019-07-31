شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.

Advertisements

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 13320 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1957 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 16285 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 521 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1349 نقطة.