شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: جائزة التميز الحكومى العربى تهدف إلى إحداث نقلة نوعية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وفد من جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فى الورشة التدريبية الأولى لجائزة التميز الحكومى العربى والتى استمرت لمدة 3 أيام اعتبارًا من يوم الاثنين 29 حتى اليوم 31 من يوليو الجارى، وانعقدت الورشة فى القاهرة بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، فى نشاط يهدف إلى تعريف وتدريب المُرشحين على المعايير الخاصة بالجائزة لاسيما مفاهيم الجودة والتميز الحكومى مما يُعزز المشاركة الفعالة فى الفئات المختلفة للجائزة، وذلك فى إطار المشاركة فى جائزة "التميز الحكومى العربي" التى أُطلقت بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 23 مايو 2019 والتى تهدف إلى تطوير وتحسين الجهاز الإدراى فى المنطقة العربية لتحقيق التميز الحكومى طبقاً للمعايير العالمية.

وقالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هدف جائزة التميز الحكومى العربى إحداث نقلة نوعية شاملة فى أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها فى الدول العربية كافة، وتشجيع المنافسة الإيجابية فيما بينها، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين المؤسسات الحكومية فى الدول العربية، بالإضافة إلى تقدير دور الحكومات التى تحقق نتائج متميزة ومستدامة فى مجال الأداء الحكومي.

ويشار إلى أن جائزة التميز الحكومى العربى التى تم الإعلان عنها فى مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة فى شهر مايو الماضى ، تهدف أيضًا إلى إحداث حراك عربى جديد فى مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية فى مجال تميّز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة فى المنطقة العربية، ويكرّم الكفاءات الحكومية العربية، ويحدث فكرًا قياديًا إيجابيًا لدى القطاعات الحكومية لتبنّى التميّز المؤسسي، وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

وتشمل الجائزة 15 فئة، موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية عربي، وأفضل موظف حكومى عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.

أما الجوائز المؤسسية فتنقسم إلى رئيسة وفرعية، حيث تضم الجوائز الرئيسة فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، فيما تضم الجوائز الفرعية فئات أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، أفضل مشروع حكومى عربى لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومى عربى لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومى عربى لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومى عربى لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومى لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومى عربى ذكي.

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وتسعى جائزة التميز الحكومى العربى لتكون منصة منظومة حكومية متكاملة وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالميًا على مستوى العمل الحكومى والخدمات الحكومية، بحيث تكون مضمارًا للتنافس بين مختلف الجهات الحكومية فى العالم العربى على تعزيز التميز والارتقاء بالأداء وتطوير كفاءة العمل الحكومى والابتكار فى الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، بما يحقق أهداف الإنسان العربى بالمساهمة الفاعلة فى تحقيق الذات وتنمية المجتمعات العربية والمساهمة فى الحضارة الإنسانية وحركة الابتكار والنمو والتقدم البشري.

كما تستهدف الجائزة الوصول إلى إرساء دعائم راسخة لحكومات المستقبل فى العالم العربي، والتى تجعل من الابتكار والتحسين المستمر والتطوير ثقافة عمل راسخة فى مختلف بنى العمل الحكومى لخدمة الأفراد والمجتمعات، وخلق بيئة حيوية داعمة للتنمية تحقق الأهداف الطموحة وتمكّن الشباب من التركيز على الإبداع وبناء المستقبل عبر توفير خدمات حكومية متطورة عالية الكفاءة.

وتتم عملية تقييم المشاركات فى الجائزة وفق 3 مستويات تتضمن لجنة التحكيم وفريقًا فنيًا وفرق المقيّمين بهدف تحقيق معايير الشفافية والحياد والنزاهة فى مختلف محطات التقييم. وتضم لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مجموعة من الأعضاء المستقلين المتخصصين فى مجال تقييم التميز الحكومى وفق المعايير والمقاييس العالمية، فيما يتكوّن الفريق الفنى وفرق المقيّمين من خبراء ومتخصصين فى تقييم أداء المؤسسات والهيئات والقطاعات الحكومية وفق معايير حكومة الجائزة لتحديد الفائزين ضمن مختلف الفئات الفردية والمؤسسية للجائزة.

وتنقسم عملية التقييم إلى 3 مراحل تبدأ بمرحلة المطابقة التى تتضمن تقييم الطلبات من حيث مطابقتها لشروط وأحكام الترشح للجائزة، واستيفاء الجهة المترشحة من الأفراد أو المؤسسات للمقاييس التى تتطلبها الجائزة مع كافة الوثائق والمعطيات المطلوبة. تليها مرحلة التقييم الأولي، والتى يتم فيها اختيار أفضل عشرة طلبات مؤهلة للفوز بكل فئة من فئات الجائزة، حيث تختارها لجنة التحكيم وفق معايير موضوعية محددة تؤكد تميزها عن غيرها من الطلبات المقدمة.

وحضر الورشة التدريبية الأولى لجائزة التميز الحكومى العربى المنعقدة خلال الفترة من 29 الى اليوم 31 من يوليو الجارى بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، مشاركون من 8 دول عربية هي: الإمارات، مصر، موريتانيا الكويت، سلطنة عمان ، البحرين، فلسطين، السعودية.. ومثل مصر فيها وفدًا برئاسة السيد محمد سامي، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.

جدير بالذكر، أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية قد وقعت مذكرة تفاهم مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التنظيم المشترك بين الجانبين لجائزة التميز الحكومى العربى التى أطلقت فى مايو 2019.