شكرا لقرائتكم خبر عن الملياردير النيجيرى تونى إلومولو:الاستقرار دعم اقتصاد مصر وأدرس الاستثمار بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، بنحو 200 مليون نسمة، استضافت العاصمة النيجيرية، أبوجا، أكبر منتدى يعقد فى القارة السمراء، عن ريادة الأعمال، ونظمته مؤسسة "تونى إلومولو"، بحضور حشد كبير من رؤساء الدول وكبار الشخصيات ورواد الأعمال.

وقال تونى إلومولو، الملياردير ورجل الأعمال النيجيرى، ورئيس مجلس إدارة البنك المتحد الأفريقى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، التى حضرت أعمال المؤتمر فى "أبوجا"، أن مصر تمتلك الفرص الاقتصادية الواعدة، مؤكدًا أنه يبحث فى الوقت الحالى عدة فرص للاستثمار فى السوق المصرية بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، مشيدًا بالاستقرار الموجود فى مصر الذى يعمل على دعم الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأضاف تونى إلومولو، الملياردير ورجل الأعمال النيجيرى، أن برنامج ريادة الأعمال الذى أطلقته المؤسسة، يعمل على تشجيع الابتكار وتأسيس الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال لأنهم مستقبل القارة، بما يعمل على نمو اقتصاد أفريقيا، التى تعد قارة غنية بمواردها البشرية والطبيعية، ويقود عملية التحول الاقتصادى فى أفريقيا، مشيرًا إلى أن المنتدى يشكل منصة للحوار والنقاش والتفاعل وإبرام الشركات بين رواد الأعمال وتسويق منتجاتهم.

وشارك بول كوجامى، رئيس جمهورية رواندا، وماكى سال، رئيس السنغال، وفيلكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فى منتدى ريادة الأعمال الذى عقد على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 5000 رائد أعمال وكبار الشخصيات الدولية والاقتصادية.

وقال يامى أوزنباجو، نائب رئيس نيجيريا، إن نيجيريا تعمل على تطوير البنية التحتية فى جميع أنحاء البلاد، وإنشاء وتطوير الطرق، والتعاون مع القطاع الخاص فى هذا الشأن، مؤكدًا على أنه سيتم ضخ مزيد استثمارات فى مجال البنية التحتية وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا خلال الفترة القادمة لدعم نمو الاقتصاد.

وأضاف نائب رئيس نيجيريا، خلال كلمته أمام منتدى ريادة الأعمال الذى تنظمه مؤسسة "تونى إلومولو" فى العاصمة النيجيرية أبوجا، أن الإدارة النيجيرية تعمل على تطوير الاستثمار فى قطاع الطاقة حيث تم استثمار نحو 900 مليار نيرا - عملة نيجيريا - فى هذا القطاع منذ عام 2015 وحتى الآن، لافتًا إلى الاهتماع أيضا بتطوير التكنولوجيا المالية بما ينعكس على القطاع المصرفى والاقتصاد فى نيجيريا.

وقال تونى إلومولو، رئيس مجلس إدارة البنك المتحد الأفريقى، إن مستقبل قارة أفريقيا بالفعل فى تمكين الشباب وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن رواد الأعمال الحاضرين لأعمال المنتدى، على قدر جيد من التعليم والتواصل الاجتماعى، وعلى الشباب أن يبادر فى الابتكار والعمل وعلى الحكومات دعم هذا الشباب لأنه المستقبل.

وأضاف تونى إلومولو، خلال كلمته أمام المنتدى، أن التطرف هو نتاج الفقر والبطالة، وهو خطر يواجه أى فرد وفى كل مكان، مؤكدًا أن هذا الحدث السنوى لريادة الأعمال وتمكين شباب رواد الأعمال، نجح فى جمع الشباب أصحاب المشروعات الناشئة وصناع قرار وصياغة شراكات بين أصحاب المشروعات، بما يدعم النهوض بتمكين ريادة الأعمال فى قارة أفريقيا.

وأكد المشاركون فى أعمال المنتدى، على أهمية منح الفرص الكاملة للشباب لإقامة مشروعات ودعم مفهوم ريادة الأعمال، بما يعمل على دفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى قارة أفريقيا واستغلال الثروات والطاقات، بما يحد من التطرف والهجرة إلى أوروبا، مؤكدين على أهمية دعم قطاعات مثل الرعاية الصحية، وزيادة فرص العمل بما يدعم التنمية المستدامة فى القارة السمراء.

وأشار المشاركون، إلى أهمية الدور الذى تلعبه التكنولوجيا فى التنمية والنمو الاقتصادى، وتكوين منصات للتواصل فيما بينهم، وعقد شراكات بين رواد الأعمال فى أفريقيا، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وقيادة النمو فى سوق العمل والتوظيف، مؤكدين على أهمية توفير الموارد اللازمة لنجاح أصحاب المشروعات الناشئة ورواد الأعمال على تنمية وتطوير المشروعات وتسويق المنتجات وتذليل العقبات التى تواجه ممارستهم لأنشطة الأعمال.

وحضر أعمال المنتدى الذى أقيم هذا العام فى نسخته الـ5 تحت عنوان "تمكين رواد الأعمال الأفارقة"، مذيع CNN الشهير، فريد زكريا، والذى أدار عدة جلسات خلال فعاليات المؤتمر، وبنديكيت أوراما، رئيس بنك الاستيراد والتصدير الأفريقى، وحشد كبير من رواد الأعمال والمسؤولين من مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

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